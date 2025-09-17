Уйдут в «серую» зону: чем опасен запрет «Сектора Газа»

Запрет таких вызывающих музыкальных групп, как «Сектор Газа», может привести к тому, что это подстегнет к ним интерес и исполнители уйдут в «серую» зону, и их не получится регулировать, сообщил РИАМО продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Абзацем» ранее заявила, что занимается вопросом «отмены» группы «Сектор Газа» на музыкальных площадках. По ее словам, песни коллектива не соответствуют духовно-нравственным ценностям. Позже Останина уточнила, что хочет запретить лишь те песни группы «Сектор Газа», в которых присутствует мат.

«Творческие люди часто делают что-то на грани, иногда переходят эту грань и порой делают произведения, не соответствующие конъюнктуре сегодняшнего дня. Но это не значит, что это творчество нужно вычеркивать и запрещать. Регуляторы, законодательные и исполнительные органы должны регулировать и помечать соответствующие материалы, а не блокировать все на входе, чтобы творчество вообще не создавалось», — сказал Рудченко.

Он добавил, что в музыке, кино, живописи всегда будут произведения, выходящие за рамки. Рудченко считает, что намного полезнее и разумнее помечать их возрастным цензом и предупреждением о ненормативной лексике. Так от такого творчества можно оградить несовершеннолетних, а взрослая аудитория будет понимать, что для них такой материал может оказаться неприемлемым.

«Полностью запрещать я бы не стал. „Запретный плод сладок“, такой контент может просто уйти в „серую“ зону. И его не получится регулировать, а авторы перестанут получать свои отчисления», — заключил Рудченко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.