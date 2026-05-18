В Уфе с 18 по 19 мая ввели режим «черного неба»

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате с 20:00 18 мая до 20:00 19 мая действуют неблагоприятные метеорологические условия, при которых вредные примеси накапливаются у земли, сообщает mkset.ru .

Специалисты «Башгидрометцентра» предупредили о режиме НМУ — так называемом «черном небе». В этот период выбросы не рассеиваются из-за штиля или тумана и скапливаются в приземном слое воздуха.

В Управлении гражданской защиты Уфы пояснили, что при НМУ может ухудшиться качество воздуха и вырасти концентрация вредных веществ. Это способно спровоцировать обострения сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, а также общее ухудшение самочувствия.

Жителям рекомендуют реже бывать на улице, отказаться от пробежек и тренировок на открытом воздухе, по возможности уехать за город, не проветривать квартиры ночью и рано утром, чаще проводить влажную уборку и не сжигать мусор.

Предприятия при получении прогноза НМУ обязаны снижать выбросы. Власти отмечают, что в такие дни значительный вклад в загрязнение вносит автотранспорт, поэтому число поездок на личных автомобилях советуют сократить.

По данным «Башгидрометцентра», в мае уже фиксировали превышения ПДК: 4 мая по пыли — 1,04 ПДК, 5 мая — 1,2 ПДК, 8 мая по сероводороду — 2,1 ПДК. В Уфе работают девять пунктов мониторинга, где контролируют около 30 веществ. Также наблюдение ведет Министерство экологии Башкирии.

