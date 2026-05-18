В ближайшие сутки рядом с Землей пролетят астероиды 2026 KB и 2026 JH2 размером около 20 метров. Угрозы для планеты они не представляют, сообщает kursdela.biz .

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, оба объекта обнаружили недавно — 10 и 13 мая. Одновременное сближение двух сравнительно крупных астероидов ученые называют редким событием.

Первым Землю пройдет астероид 2026 KB. Он приблизится на 230 тысяч километров, максимальное сближение ожидается 18 мая в 18:15 по московскому времени.

Второй объект, 2026 JH2, подойдет еще ближе — примерно на 91 тысячу километров. Пик сближения прогнозируется в ночь на 19 мая около 01:00 мск. Специалисты подчеркнули, что изменить траекторию таких тел за несколько часов до прохождения невозможно, однако опасности для Земли нет.

Размер каждого астероида оценивается примерно в 20 метров — это сопоставимо с челябинским метеоритом, который упал 15 февраля 2013 года. Тогда ударная волна после взрыва в атмосфере выбила стекла и повредила здания в нескольких городах. Крупнейший фрагмент массой около 570 килограммов подняли со дна озера Чебаркуль.

По оценке NASA, энергия взрыва была сопоставима с 30 атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму. Российские ученые оценивали мощность в 100–200 килотонн в тротиловом эквиваленте.

