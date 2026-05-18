В Балашихе подготовили спортивную и культурную программу в парках

Жителей Балашихи приглашают на спортивные тренировки и культурные мероприятия в городских парках на этой неделе. Программы пройдут в Пехорке, Пестовском и Вишняковском лесопарках, а также на Заречной и Солнечной. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Пехорка-лес тренировки начались в понедельник. В 11:30 проходят занятия по дыхательной гимнастике. Во вторник, среду и четверг в 15:00 организована весенняя ОФП, в пятницу в 10:00 — дыхательная гимнастика. В среду в 11:00 стартует культурная программа с активными играми и интеллектуальными занятиями, в четверг — в 13:00. Все мероприятия проходят на площадке у стадиона.

В парке на Заречной во вторник и четверг в 20:00 проводят забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». Во вторник и четверг в 10:10 здесь также проходят активная разминка и ОФП. В парке на Солнечной занятия состоятся во вторник и четверг в 11:30 у входной группы.

В парке «Пехорка» в среду и четверг в 14:00 организована скандинавская ходьба, в четверг в 15:00 — веселая разминка и культурная программа с интерактивом, интеллектуальными играми, дискотекой и творческими занятиями.

В Пестовском парке ОФП проводят по понедельникам, средам и пятницам в 14:00, скандинавскую ходьбу — во вторник и четверг в 12:00. В субботу в 9:00 состоится старт «5 верст», в 10:30 — йога в стиле ФИСМ. В Ольгинском лесопарке во вторник с 18:30 пройдут беговая тренировка, ОФП и суставная гимнастика, в четверг — с 9:00. В воскресенье в 15:00 культурная программа пройдет в Вишняковском лесопарке у входа рядом с кафе «Рупор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.