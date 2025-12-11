Цискаридзе высказался о стоимости билетов на «Щелкунчик»

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал о стоимости билетов на балет Чайковского «Щелкунчик» и объяснил, почему цены на представление формируются именно таким образом, что часть билетов стоят несколько десятков тысяч рублей, сообщает Сайт MK.Ru .

В текущем сезоне билеты на «Щелкунчика» продаются по цене от 2-2,5 до 25 тысяч рублей. Цискаридзе объяснил, как формируются цены и не создает ли это трудностей.

Артист балета честно признался, что устал от шумихи вокруг стоимости билетов. Он пояснил, что никогда не выступал со специальными заявлениями на эту тему. Что касается «Щелкунчика», то высокая стоимость первых рядов — обычная практика. Билеты за 2500 рублей на места вне партера он считает адекватной ценой. По его словам, такая ценовая политика существовала всегда.

«Мы с мамой в моем детстве ходили в Кремлевский Дворец съездов. Брали боковые места — их было легко купить, они стоили недорого. Я столько опер и балетов посмотрел именно так. Но я был шустрый ребенок: высматривал свободное место и бежал, пересаживался», — поделился артист.

Ранее сообщалось, что билеты на «Щелкунчика» в Москве раскупили за считанные часы. В общей сложности на аукционе были выкуплены билеты на сумму в полмиллиона рублей.

