Билеты на «Щелкунчик» в Большой театр купили почти за полмиллиона рублей

Билеты на «Щелкунчик» продали на аукционе за рекордные деньги

Билеты на «Щелкунчик» в Большом театре продали на аукционе за рекордные 425 тысяч рублей за комплект, сообщает РИА Новости .

На торгах 3 декабря максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 425 тысяч рублей при стартовой цене в 200 тысяч. Лоты включали места в партере на премьерный показ 21 декабря с участием солистов Анастасии Смирновой и Дмитрия Выскубенко.

Еще один комплект билетов на вечерний показ 26 декабря был продан за 385 тысяч рублей, что почти вдвое превысило начальную стоимость. Театр проводит торги второй год подряд, предлагая зрителям приобретать билеты комплектами по 2 или 4 места.

Всего в декабре и январе запланировано 33 показа легендарного балета.

