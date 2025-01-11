Травки и пиявки: почему ухудшилось состояние Бедроса Киркорова

Народный артист России Бедрос Киркоров перед Новым годом попал в больницу в тяжелом состоянии. Оказалось, что всему виной нетрадиционное тибетское лечение его сиделки, сообщает Mash .

92-летний отец Филиппа Киркорова пожаловался на одышку. 20 декабря он попал в больницу, где врачи диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию. Медики откачали около литра воды из легких Киркорова-старшего.

Выяснилось, что артист не соблюдал рекомендации врачей, которые они дали ему после последней реанимации. Он решил довериться своей сиделке, которая уговорила певца обратиться к нетрадиционной медицине Тибета: травки, пиявки, прогревания и массажи.

Однако все эти меры только ухудшали состояние Киркорова. Закончилась история с нетрадиционной медициной тем, что у певца отключили отопление, он замерз и снова попал в больницу. Под присмотром медиков он был неделю. На праздники Киркорова отпустили домой, но запретили обращаться к тибетским ритуалам.

В конце октября прошлого года отец Филиппа Киркорова жаловался, что не может ходить из-за слабости. У него начались осложнения на фоне проблем с сердцем.