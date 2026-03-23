Тимати подозревают в интрижке с моделью, похожей на Шишкову
В Сети бурно обсуждают тайную роспись Тимура Юнусова (Тимати) с моделью Валентиной Ивановой, однако известного рэпера и бизнесмена все чаще стали замечать в компании эффектной блондинки. В Сети считают, что она напоминает бывшую артиста, модель Алену Шишкову, сообщает «СтарХит».
Валентина посвящает все свое время воспитанию совместной дочери Эммы, тогда как Тимати управляет бизнесом, часто ездит за границу, занимается серфингом на Бали и посещает ночные клубы, включая свои собственные.
Регулярно Юнусова видят в ночном клубе Kiki в центре Москвы. Девушкам старше 25 лет вход в заведение запрещен. В VIP-зоне от музыканта не отходила высокая стройная блондинка, с которой Тимура и подозревают в интрижке. По информации из окружения, девушку зовут Екатерина Лукьянова, ей чуть больше 20 лет. Согласно открытой информации, она окончила Алтайский колледж в Барнауле и работает моделью.
«Катя недавно переехала в Москву из сибирского городка, в клубе бывает постоянно. Тимур лично проводит девочку в VIP-зону, держит за руку, периодически они остаются вдвоем,» — рассказал анонимный источник.
Собеседник издания добавил, что между Тимати и Екатериной теплое и доверительное общение. Девушка закрыла свои соцсети и не выкладывает совместные фото. При это многие переживают за Валентину, которая постит в соцсетях милые видео с ребенком. Охрана заведения контролирует происходящее и запрещает снимать. Если Тимати уезжает, то Екатерину проводят через черный выход.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.