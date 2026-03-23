Тимати подозревают в интрижке с моделью, похожей на Шишкову

В Сети бурно обсуждают тайную роспись Тимура Юнусова (Тимати) с моделью Валентиной Ивановой, однако известного рэпера и бизнесмена все чаще стали замечать в компании эффектной блондинки. В Сети считают, что она напоминает бывшую артиста, модель Алену Шишкову, сообщает «СтарХит» .

Валентина посвящает все свое время воспитанию совместной дочери Эммы, тогда как Тимати управляет бизнесом, часто ездит за границу, занимается серфингом на Бали и посещает ночные клубы, включая свои собственные.

Регулярно Юнусова видят в ночном клубе Kiki в центре Москвы. Девушкам старше 25 лет вход в заведение запрещен. В VIP-зоне от музыканта не отходила высокая стройная блондинка, с которой Тимура и подозревают в интрижке. По информации из окружения, девушку зовут Екатерина Лукьянова, ей чуть больше 20 лет. Согласно открытой информации, она окончила Алтайский колледж в Барнауле и работает моделью.

«Катя недавно переехала в Москву из сибирского городка, в клубе бывает постоянно. Тимур лично проводит девочку в VIP-зону, держит за руку, периодически они остаются вдвоем,» — рассказал анонимный источник.

Собеседник издания добавил, что между Тимати и Екатериной теплое и доверительное общение. Девушка закрыла свои соцсети и не выкладывает совместные фото. При это многие переживают за Валентину, которая постит в соцсетях милые видео с ребенком. Охрана заведения контролирует происходящее и запрещает снимать. Если Тимати уезжает, то Екатерину проводят через черный выход.

