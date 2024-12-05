Темнокожий актер может сыграть профессора Снейпа в сериале о Гарри Поттере

Стало известно имя главного кандидата на роль профессора Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере. Его может сыграть темнокожий британский актер Паапа Эссьеду, сообщает Lady.mail.ru .

Артисту уже предложили роль профессора Снейпа, однако официально он еще не утвержден. Также не разглашается, какие еще актеры рассматривались на эту роль.

34-летний Эссьеду снимался в таких лентах, как «Убийство в Восточном экспрессе», «Черное зеркало» и «Банды Лондона».

Премьера нового сериала о волшебнике Гарри Поттере состоится в 2026 году. На данный момент официально о касте кинопроекта не сообщалось.

Ранее звезду «Гарри Поттера» Руперта Гринта обязали выплатить многомиллионные налоги. Он оказался должен налоговой службе 2,3 млн долларов.