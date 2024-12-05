Темнокожий актер может сыграть профессора Снейпа в сериале о Гарри Поттере
Фото - © скриншот
Стало известно имя главного кандидата на роль профессора Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере. Его может сыграть темнокожий британский актер Паапа Эссьеду, сообщает Lady.mail.ru.
Артисту уже предложили роль профессора Снейпа, однако официально он еще не утвержден. Также не разглашается, какие еще актеры рассматривались на эту роль.
34-летний Эссьеду снимался в таких лентах, как «Убийство в Восточном экспрессе», «Черное зеркало» и «Банды Лондона».
Премьера нового сериала о волшебнике Гарри Поттере состоится в 2026 году. На данный момент официально о касте кинопроекта не сообщалось.
Ранее звезду «Гарри Поттера» Руперта Гринта обязали выплатить многомиллионные налоги. Он оказался должен налоговой службе 2,3 млн долларов.