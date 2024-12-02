Звезду «Гарри Поттера» Руперта Гринта обязали выплатить многомиллионные налоги

Британский актер Руперт Гринт, исполнивший роль Рона Уизли в знаменитой франшизе о Гарри Поттере, оказался должен налоговой службе 2,3 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian.

В 2019 году налоговая служба подвергла сомнению одну из деклараций актера в 2011–2012 годах. Защита Гринта настаивала на том, что эти деньги звезде выплатили в качестве последующих бонусов за роль в фильмах о Гарри Поттере. Адвокаты считали, что эта сумма должна облагаться налогом в 10%.

Суд постановил, что указанные средства были полностью получены в результате деятельности Гринта. Этот доход должен облагаться по ставке в 52%.

В результате актеру было предписано выплатить 1,8 млн фунтов стерлингов (2,3 млн долларов).

В сентябре этого года скончалась британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Ей было 89 лет.