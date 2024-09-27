Скончалась британская актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл
Фото - © Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"/Сайт Кинопоиска
Умерла британская актриса Мэгги Смит, которая была известна зрителям по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, сообщает РИА Новости.
Ей было 89 лет.
Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года. Она двукратный лауреат премии «Оскар», семикратный лауреат премии BAFTA, трехкратная обладательница премии «Золотой глобус», четырехкратный лауреат «Эмми» и множества других наград.
В кино она играла в основном роли строгих и характерных персонажей. Кроме фильмов о Гарри Поттере, она известна зрителям по работам в различных фильмах и сериалах, среди которых «Аббатство Даунтон», «Леди в фургоне», «Дэвид Копперфильд», «Отель «Мэриголд» и т. д.