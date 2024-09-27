Скончалась британская актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл

Умерла британская актриса Мэгги Смит, которая была известна зрителям по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, сообщает РИА Новости .

Ей было 89 лет.

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года. Она двукратный лауреат премии «Оскар», семикратный лауреат премии BAFTA, трехкратная обладательница премии «Золотой глобус», четырехкратный лауреат «Эмми» и множества других наград.

В кино она играла в основном роли строгих и характерных персонажей. Кроме фильмов о Гарри Поттере, она известна зрителям по работам в различных фильмах и сериалах, среди которых «Аббатство Даунтон», «Леди в фургоне», «Дэвид Копперфильд», «Отель «Мэриголд» и т. д.