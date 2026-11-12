Театр «Русский балет» отметит 45-летие гала-концертом в Москве

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева отметит 45-летие 23 ноября. Юбилейный гала-концерт начнется в 19:00 в театре Моссовета в Москве, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гала-концерт к 45-летию театра «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева пройдет 23 ноября в 19:00 в московском театре Моссовета.

История коллектива началась в 1981 году с ансамбля классического танца, созданного балериной Ириной Тихомирновой при Московской областной филармонии. Артисты знакомили с хореографическим искусством жителей Подмосковья, в том числе отдаленных городов.

В 1984 году коллектив возглавил народный артист СССР Вячеслав Гордеев, приверженец академической школы и классических традиций. В 1989 году ансамбль получил статус театра, в 1991-м — название «Русский балет». В 2020 году театр стал академическим, а с 2025 года носит имя своего бессменного художественного руководителя.

Спектакли для коллектива ставили Борис Эйфман, Валентин Елизарьев, Нела Назирова и Михаил Лавровский. В афишу входили произведения Ростислава Захарова, Вахтанга Чабукиани, Асафа Мессерера, Касьяна Голейзовского, Василия Вайнонена, Хосе Лимона и Джорджа Баланчина.

Репертуар включает все балеты П. И. Чайковского, «Жизель», «Коппелию», «Шехеразаду», «Вальпургиеву ночь», «Ромео и Джульетту». Среди постановок Гордеева — «Золушка», «Девушка и дракон», «Последнее танго», авторские версии «Дон Кихота» и «Бахчисарайского фонтана».

Гордеев удостоен приза Мориса Бежара, наград «Лучший хореограф года», «Танцующий Икар», «Душа танца» в номинации «Рыцарь балета» и специальной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Театр и его художественный руководитель награждены национальной премией имени Федора Волкова. Многие артисты — лауреаты международных конкурсов.

Труппа выступала в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Австралии. Коллектив продолжает классические традиции и пополняется молодыми танцовщиками.

Билеты доступны на сайте театра «Русский балет». Возрастная категория — 0+.

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