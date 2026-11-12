Робот-доставщик «испугался» врио мэра Екатеринбурга

На улице в Екатеринбурге робот встретил врио мэра города Рустама Галямова и «испугался», сообщает E1.ru .

На видео показано, как доставщик ехал по тротуару, но потом внезапно замер на месте. Робот немного не доехал до врио мэра.

Однако, скорее всего, он просто наехал на ямку.

Ранее робот-доставщик выехал на дорогу в Тюмени и едва не стал участником ДТП.

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