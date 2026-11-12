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Робот-доставщик «испугался» врио мэра Екатеринбурга

Общество
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Фото - © Telegram/E1.ru

На улице в Екатеринбурге робот встретил врио мэра города Рустама Галямова и «испугался», сообщает E1.ru.

На видео показано, как доставщик ехал по тротуару, но потом внезапно замер на месте. Робот немного не доехал до врио мэра.

Однако, скорее всего, он просто наехал на ямку.

Ранее робот-доставщик выехал на дорогу в Тюмени и едва не стал участником ДТП.

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