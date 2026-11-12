Путин выступил с предложением организовать гуманитарную миссию в Константиновке

Российский лидер Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алешках, сообщает газета «Известия» .

Путин назвал опыт гуманитарного сотрудничества с Украиной по Алешкам хорошим и предложил повторить его в Константиновке.

Российский лидер отметил, что ВС РФ контролируют город. Москва готова обеспечить безопасность при проведении гуманитарной миссии. Путин предложил поручить омбудсменам РФ и Украины работу над организацией гуманитарной миссии.

По словам президента, России потребуется пять суток на разминирование территории.

«Если Киев считает, что контролирует Константиновку, пусть обеспечит безопасность со своей стороны», — подчеркнул Путин.

В четверг президент РФ проводит встречу в Кремле с американскими переговорщиками. В рамках беседы представители США хотят «добиться большего прогресса по некоторым вопросам», которые обсуждались на трехсторонних переговорах в столице ОАЭ.

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