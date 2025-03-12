Татьяна Брухунова погасила часть долга ЖКУ через неделю после публикаций в СМИ

Супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова частично погасила долг за коммунальные услуги. Она сделала это через неделю после публикаций в СМИ, сообщает SHOT .

Блогерша погасила 128 тыс. рублей за квартплату в жилье в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках. До этого Брухунова говорила, что эти долги придуманы.

Однако супруге Петросяна по-прежнему нужно заплатить 179 тыс. рублей за капитальный ремонт и еще семь тыс. за коммунальные услуги. Первый долг у Татьяны накапливается с 2023 года. За два года он увеличился со 113 тыс. до 179 тыс. рублей.

До этого Фонд капитального ремонта судился с Брухуновой в связи с неуплатой.

4 марта SHOT сообщал, что у супруги Петросяна есть долг в размере более 300 тыс. рублей за услуги ЖКУ. Она, как утверждалось, несколько лет не платила за услуги в элитной квартире в центре Москвы за примерно 440 млн рублей.

В тот же день Брухунова опровергла информацию о наличии долга за коммунальные услуги. Она считала, что случилась путаница, и неуплат у нее нет.