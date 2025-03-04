Жена Петросяна заявила, что не имеет долга в 300 тыс рублей за коммуналку

Бурухунова опровергла информацию о своей задолженности по оплате ЖКУ

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что не имеет задолженностей по оплате коммунальных услуг в своей элитной квартире в центре Москвы, сообщает 360.ru .

Брухунова опровергла слухи о том, что у нее накопился долг в более чем 300 тыс. рублей за коммуналку. Она уверена, что произошла определенная путаница, а неуплат за ней не числится.

«Это просто неправда. Думаю, что-то напутали либо хотели создать новость там, где ее нет», — заявила женщина.

Также Брухунова упомянула о том, что возвращается с путешествия на Байкал.

Ранее сообщалось, что супруга Петросяна должна более 300 тыс. рублей за коммунальные услуги. Она на протяжении нескольких лет якобы не оплачивала их. А стоимость ее жилья превышает 440 млн рублей.