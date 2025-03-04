Жена Петросяна накопила 300 тыс долгов по коммуналке в своем элитном жилье

Mash: жена Петросяна должна 314 тыс за коммуналку в квартире в Хамовниках

Супруга юмориста Евгения Петросяна должна более 300 тыс. рублей за коммунальные услуги. Татьяна Брухунова на протяжении нескольких лет не оплачивала их в элитной квартире в центре Москвы. Стоимость жилья превышает 440 млн рублей, сообщает SHOT .

Женщина владеет двумя квартирами: одна расположена на Ленской улице в Тверском районе, вторая — в жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках. За квартплату в последней Брухунова должна 128 тыс. рублей, 179 тыс. рублей — за взносы на капремонт и 7 тыс. рублей — за ЖКУ. Суммарно долг составил 314 тыс. рублей.

Площадь элитной квартиры Брухуновой в Хамовниках — 232,2 кв. м. Ее стоимость составляет примерно 441 млн рублей. В помещении высокие потолки — 3,6 м.

Брухунова стала владелицей элитной недвижимости в 2017 году. Также женщина получила машино-место за 8 млн рублей и 3 нежилых помещения примерно за 5 млн рублей.

Коммуналку в 77-метровой квартире на Лесной улице, которая оценивается в 54 млн рублей, Брухунова платит вовремя. Долгов там нет.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сказал, что с 2025 года просроченные платежи по ЖКУ могут повлечь как финансовые санкции, так и привести к утрате права на жилье.