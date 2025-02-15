Россиянам рассказали, к чему может привести игнорирование долгов за коммуналку

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью Газете.ru рассказал, что с 2025 года просроченные платежи по ЖКУ не только повлекут за собой финансовые санкции, но и могут иметь правовые последствия, включая потерю права на жилье.

Он подчеркнул, что размер пеней зависит от ключевой ставки ЦБ, которая сегодня составляет 21%. Пени рассчитываются по формуле: (ключевая ставка ЦБ × 1/300 или 1/130) × сумма долга × количество дней просрочки. При просрочке от 31 до 90 дней пени начисляются по ставке 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день. При просрочке свыше 90 дней применяется ставка 1/130.

По его словам, если должник не оплачивает счета, то управляющая компания или ресурсоснабжающая организация могут обратиться в суд через месяц после пропуска платежа. Если сумма долга не превышает 500 тыс. рублей, дело будет рассмотрено в упрощенном порядке. Если суд примет решение в пользу истца, дело передадут судебным приставам. Они могут арестовать счета должника, а также запретить регистрацию автомобилей и недвижимости.

«Помимо финансовых санкций, задолженность грозит ограничением в получении коммунальных услуг <…> Восстановление услуг возможно только после полного погашения долга и оплаты расходов на повторное подключение», — сказал Бондарь.

Эксперт добавил, что одной из самых серьезных последствий задолженности может стать потеря жилья. Если долг превышает 200–300 тыс. рублей, суд может принять решение о продаже квартиры с торгов. Полученные средства идут на погашение задолженности, а остаток возвращается собственнику. При долевой собственности все совладельцы несут равную ответственность за оплату коммунальных услуг.

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