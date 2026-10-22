Новогоднее шоу по «Алисе в Стране чудес» покажут в Москве с 25 декабря

Новогоднее театрально-цирковое шоу с классической музыкой «Алиса: Время чудес» начнут показывать в столице с 25 декабря. Показы пройдут в концертном зале «Москва» в парке «Остров Мечты» по 30 декабря 2026 года, а также со 2 по 8 января 2027 года, сообщили в продюсерском центре «Седьмая Радуга».

Шоу основано на произведении Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». По сюжету Алиса встречает Белого Кролика и попадает в Страну чудес, где ей предстоит противостоять Красной Королеве, приказавшей отменить Новый год. Вместе с Шляпником и Чеширским Котом героиня должна разгадать секрет управления временем и вернуть праздник.

В шоу используются авторские аранжировки композиций Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Иоганна Штрауса и Эдварда Грига. По данным организаторов, в представлении задействовано более 200 артистов, более 300 дизайнерских костюмов и более 50 сказочных героев в зрительном зале. Программа включает цирковые номера под куполом, трехмерные голограммы и интерактивные игры с надувными предметами.

Шоу продлится 1 час 20 минут без антракта. Сеансы назначены на 10:30, 13:00, 15:30 и 18:00. Дети до 3 лет проходят бесплатно, с 3 лет требуется отдельный билет. Дети до 14 лет без сопровождения взрослых в зрительный зал не допускаются. Возрастное ограничение — 0+.