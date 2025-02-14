В России хотят удерживать часть зарплаты алиментщиков

У россиян, которые не выплачивают алименты, могут начать удерживать часть зарплаты, заявил директор ФСПП России Дмитрий Аристов. Предполагается, что работодателей обяжут искать недобросовестных алиментщиков среди своих сотрудников, чтобы удерживать у них часть заработка для передачи денег их детям, сообщает РИА Новости .

В мае 2024 года в России подписали закон о создании реестра должников по алиментам. База данных должна быть введена в эксплуатацию в этом году.

В Федеральной службе судебных приставов (ФСПП) считают, что в будущем «цели формирования реестра будут расширены».

«Работодатели (а их порядка 6 млн) должны будут в обязательном порядке проверять своих сотрудников на предмет их нахождения в реестре с целью удержания денежных средств для перечисления детям», — сказал Аристов.

Глава ФССП отметил, что в реестр должников по алиментам могут включить около 120 000 граждан, в отношении которых применено административное наказание. В базу данных также могут попасть примерно 68 тысяч осужденных за неуплату алиментов.