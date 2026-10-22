Москвичи бегут в Подмосковье: аренда в регионе вдвое дешевле столичной

Каждый четвертый москвич, планирующий снять жилье на долгий срок, ищет квартиру в Подмосковье, где средняя ставка аренды вдвое ниже столичной — 41 тыс. против 80 тыс. рублей в месяц, сообщили РИАМО в аналитическом центре «Авито Недвижимости».

Москвичи все чаще ищут жилье в долгосрочную аренду за пределами старых границ города. По данным аналитического центра «Авито Недвижимости», по сравнению с январем–сентябрем 2025 года доля интереса к таким объектам выросла суммарно с 48% до 52%. При этом на Подмосковье приходится четверть интереса московских пользователей, и эта доля увеличивается: год к году рост составил 3 процентных пункта — с 22% до 25%.

Красногорск возглавил топ-20 населенных пунктов Московской области по интересу к долгосрочной аренде со стороны пользователей из столицы. В Подмосковье столичные жители чаще всего рассматривают варианты в Красногорске (11%), Балашихе (10%), Люберцах (9%), Видном (8%), Мытищах (7%) и Химках (5%). В своих предпочтениях москвичи постоянны: в топ-10 изменились только первые две строчки — Балашиха уступила лидерство Красногорску.

Где дешевле всего снимать

Среди топ-20 городов Подмосковья дешевле всего снять квартиру в сентябре 2026 года стоило в Щелкове (35,1 тыс. рублей), Домодедове (38,6 тыс. рублей), Балашихе (39,3 тыс. рублей), Раменском (39,7 тыс. рублей) и Подольске (39,8 тыс. рублей). Год к году ставки снизились в 11 из 20 городов исследования. Самая заметная динамика — в Андреевке (−9%), Мытищах (−4%), Видном, Балашихе и Домодедове (−3% в каждом).

Выбор квартиры в Подмосковье позволяет заметно снизить ежемесячные расходы: в сентябре 2026 года средняя ставка в Московской области составляла 41 тыс. рублей в месяц, тогда как в Москве — 80 тыс. рублей.

«Однако при выборе локации арендаторы оценивают не только разницу в ставках, но и транспортную доступность. Для ряда городов-спутников важную роль играют железнодорожное сообщение, МЦД и магистрали, благодаря которым такие направления могут быть сопоставимы по времени в пути с отдельными удаленными районами столицы. Также во многих городах Подмосковья развиваются новые жилые районы со школами, детскими садами, торговой и сервисной инфраструктурой. Это может поддерживать интерес к аренде в области, а также способствовать расширению предложения за счет квартир в недавно сданных домах», — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Предложение растет, а квартиры — просторнее

Предложение квартир в Подмосковье для долгосрочной аренды расширилось: год к году такая тенденция отмечалась во всех топ-20 локациях. Самый большой прирост аналитики зафиксировали в Октябрьском, Мытищах, Лобне, Раменском, Пушкине и Балашихе. В целом по Московской области витрина по сравнению с сентябрем 2025 года расширилась на 58%, в то время как по Москве отмечалось ее сокращение на 4%.

На увеличение числа доступных объявлений в области может влиять выход на рынок новых объектов в недавно сданных домах, возвращение на витрину квартир, которые освободили предыдущие арендаторы после покупки собственного жилья, а также пополнение предложения пустовавшими ранее квартирами — часть владельцев принимает решение о сдаче, чтобы недвижимость приносила доход и помогала покрывать расходы на содержание.

Средний размер предлагаемых в долгосрочную аренду квартир в Московской области в сентябре 2026 года составил 45 кв. м. Среди популярных локаций самые большие квартиры представлены в Реутове (51 кв. м), Химках (50 кв. м), Раменском, Одинцове и Щелкове (по 48 кв. м). Наиболее компактные объекты — в Новоивановском (37 кв. м), Видном (41 кв. м) и Домодедове (42 кв. м).

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