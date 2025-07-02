«Та еще ссанина»: Instasamka предложила Собчак обсудить разногласия в интервью

Instasamka (Дарья Зотеева) в своем Telegram-канале ответила на выпад телеведущей Ксении Собчак. В нем журналистка сказала, что Инстасамка «прогнулась под дракона» и сама им стала после критики певиц Доры и Мэйби Бейби.

Телеведущая раскритиковала старые треки Instasamka. Она перечислила строчки из нескольких мелодий и сказала, что в них видны пропаганда наркотиков, оскорбление чувств верующих, склонение к проституции и другое.

Зотеева согласилась с мнением Собчак о своих старых треках времен 2019-2020 года, назвав их «той еще ссаниной». Во время написания композиций артистка была «не совсем в порядке». Позже эти песни были удалены со всех площадок. Тот период Инстасамка считает одним из худших в жизни.

Зотеева только позже осознала, какое влияние на людей оказывали те ее слова в песнях. Она извинилась за то, что рассказывала в музыке о таких вещах.

Затем Инстасамка познакомилась с Олегом Еропкиным (Moneyken). Треки они начали писать вместе. После этого в композициях все начало крутиться вокруг любви, мотивации, супружеской жизни, любви к своему телу, уверенности в себе и стремлении жить в достатке.

«Еще раз спасибо Ксюше за ее реакцию, хочешь, сделаем интервью? Я думаю, нам есть, что обсудить», — сказала Instasamka.