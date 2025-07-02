Ксения Собчак обрушилась с критикой на Инстасамку после нападок на Дору

Журналистка, телеведущая Ксения Собчак раскритиковала певицу и блогера Instasamka (Инстасамку) после того, как последняя обрушилась с нападками на исполнительницу Дору. Журналистка в Telegram-канале « Кровавая барыня » написала, что Инстасамка «прогнулась под дракона» и сама им стала.

Дарья Зотеева (Инстасамка) напомнила, что Дарья Шиханова (Дора) в последнем альбоме сделала каверы на двух иностранных агентов. Instasamka винит коллегу в том, что та «кривила рожу», когда ребята поднимали российский флаг.

Еще Instasamka, по словам Собчак, обвинила Викторию Лысюк (Мэйби Бэйби) в «пропаганде разного рода экстремистских движений», песнях про наркотики, суицид. По словам Зотеевой, на концертах этих певиц пару лет назад скручивали и выводили из зала молодых людей, кричавших «Россия». Теперь же певицы выступают для жителей страны и, в частности, молодежи.

Ксения Собчак в свою очередь напомнила, что Инстасамка тоже поет сомнительные песни. К тому же Зотеева, по словам ведущей, была в эмиграции и «притихла» там до тех пор, пока не пришла просить главу лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину простить ее.

«Твое поведение сейчас гораздо подлее», — сказала Собчак.

Телеведущая перечислила строчки из старых песен Инстасамки, в которых, по ее мнению, можно найти пропаганду наркотиков, оскорбление чувств верующих, угрозу насилия в адрес представителя власти, склонение к проституции. Собчак пригрозила внимательнее изучить треки парня Instasamka — Олега Еропкина (Moneyken).