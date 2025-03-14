Сын Яковлевой обматерил журналистов, поинтересовавшихся самочувствием артистки

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных не подтвердил слухи об экстренной госпитализации артистки. Более того, он довольно резко и эмоционально отреагировал на эту новость — журналистам досталось, сообщает 360.ru .

Шальных обругал их, используя ненормативную лексику. Также он уклонился от ответа на вопрос о состоянии здоровья звезды телесериала «Каменская».

«Напишите лучше о том, что журналиста госпитализировали с разрывом ануса. Я обожаю журналистов», — возмутился Денис.

Ассистентка актрисы Мария не подтвердила, но и не опровергла появившиеся сообщения, отметив лишь необходимость предварительной проверки данных.

Ранее появилась информация о том, что Яковлева попала в больницу: 64-летняя артистка была доставлена в медицинское учреждение из-за острой боли в животе. У нее якобы нашли заболевание брюшной полости, а также обнаружили опухоль в печени.