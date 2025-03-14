Звезду «Каменской» Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве

64-летняя народная артистка РФ Елена Яковлева пожаловалась на сильные боли в животе. Ее экстренно госпитализировали в столице, сообщает SHOT .

По предварительной информации, у актрисы диагностировали заболевание брюшной полости и новообразование в печени. Ей назначили терапию.

Пока звездная пациентка будет находиться под наблюдением врачей.

В 2014 году актриса рассказывала, что перенесла клиническую смерть. Это произошло во время операции по удалению язвы желудка. Тогда Яковлевой резко стало плохо при выступлении на сцене.

Елена Яковлева — народная артистка РФ. Она снялась в «Интердевочке», «Петербургских тайнах», «Последнем богатыре», «Чебурашке», «Каменской» и еще более чем в 100 фильмах и сериалах. Также актриса высыпала на сценах театра «Современник», Московского драмтеатра им. Ермоловой, театра «Центр драматургии и режиссуры» и др.