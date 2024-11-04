Светлана Лобода зарабатывает в 5 раз меньше после отъезда из России
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По итогам 2021 года певица Светлана Лобода на концертах в России заработала 500 миллионов рублей, но после отъезда из страны ее доход резко упал. За 10 месяцев 2024 года она сумела заработать 105 миллионов рублей, пишет Mash.
До начала специальной военной операции, которая стала причиной отъезда певицы из России, она зарабатывала по 4 миллиона рублей на одно появление на светском мероприятии, концерты она проводила в среднем за 5,4 миллиона рублей, а на личной рекламе в соцсетях сумела за год заработать 24 миллиона рублей.
После отъезда из России и ряда провокационных высказываний со сцены Лобода потеряла в деньгах. За 2024 год она провела уже 15 концертов: в Австралии, Новой Зеландии, Кишиневе, Алма-Ате и Лос-Анджелесе, но не сумела даже приблизиться к тем суммам, которые падали на ее счет ранее.
Судя по всему, дела у исполнительницы обстоят не лучшим образом. В Сети распространяется слух, что она готова радовать своим творчеством российских заказчиков на новогодних корпоративах за символичные 15 миллионов рублей.
Ранее Лобода дала концерт в Дубае, где отказалась выступать с политическими заявлениями. Певица практически не общалась с залом, она исполняла свои хиты один за одним.