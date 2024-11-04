Светлана Лобода зарабатывает в 5 раз меньше после отъезда из России

Певица Светлана Лобода после отъезда из РФ не может выйти на прежний доход

По итогам 2021 года певица Светлана Лобода на концертах в России заработала 500 миллионов рублей, но после отъезда из страны ее доход резко упал. За 10 месяцев 2024 года она сумела заработать 105 миллионов рублей, пишет Mash .

До начала специальной военной операции, которая стала причиной отъезда певицы из России, она зарабатывала по 4 миллиона рублей на одно появление на светском мероприятии, концерты она проводила в среднем за 5,4 миллиона рублей, а на личной рекламе в соцсетях сумела за год заработать 24 миллиона рублей.

После отъезда из России и ряда провокационных высказываний со сцены Лобода потеряла в деньгах. За 2024 год она провела уже 15 концертов: в Австралии, Новой Зеландии, Кишиневе, Алма-Ате и Лос-Анджелесе, но не сумела даже приблизиться к тем суммам, которые падали на ее счет ранее.

Судя по всему, дела у исполнительницы обстоят не лучшим образом. В Сети распространяется слух, что она готова радовать своим творчеством российских заказчиков на новогодних корпоративах за символичные 15 миллионов рублей.

Ранее Лобода дала концерт в Дубае, где отказалась выступать с политическими заявлениями. Певица практически не общалась с залом, она исполняла свои хиты один за одним.