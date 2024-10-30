Лобода решила отказаться от политических высказываний на концерте в Дубае

Певица Светлана Лобода откажется от политических высказываний на концерте в Дубае, она приняла такое решение из-за намека об возможной отмене выступления, сообщает Mash .

Власти ОАЭ увидели разговор артистки со зрительницей на концерте в Ереване и предупредили организаторов, что у них в стране подобное не допускается.

Организаторы выступления провели с певицей беседу. Они предупредили, что если Лобода оставляет свои взгляды при себе и уважает другие, то все в Эмиратах у нее будет хорошо. Или она может продолжать пропагандировать и тогда не сможет выступать в ОАЭ. В последнем случае артистку также оштрафуют и запретят ей въезд. Подобные примеры уже есть: юморист Максим Галкин*, рэпер Оксимирон* и певица Верка Сердючка.

Певица учла свои небольшие доходы, а также слабый спрос на концерты и согласилась с условиями властей Эмиратов.

Сотрудники команды артистки отметили, что сейчас Лобода в искреннем шоке от того, что на нее обрушился хейт из-за видео с концерта в Ереване двухгодичной давности.

*Признаны иностранными агентами по решению Минюста РФ.