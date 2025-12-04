сегодня в 14:40

Суд взыскал с Киркорова задолженность за проезд по платной дороге

Арбитражный суд Москвы взыскал с народного артиста России Филиппа Киркорова 4170 рублей задолженности за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12, сообщает ТАСС .

Задолженность в размере 2085 рублей с ООО «Филипп Киркоров Продакшн» взыскали в пользу компании «Российские автомобильные дороги». Также певец заплатит еще 2085 рублей неустойки.

Более того, суд принял решение взыскать в доход федерального бюджета госпошлину в размере 8 тыс. рублей.

Ранее охранник, которого Киркоров сбросил со сцены, попросил еще 300 тыс. рублей за ущерб здоровью. Количество запрашиваемых им денег в качестве компенсации увеличилось до 2,3 млн рублей.

