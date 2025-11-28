Скинутый со сцены охранник запросил у Киркорова 2,3 млн рублей компенсации

Охранник, которого певец Филипп Киркоров сбросил со сцены, попросил еще 300 тыс. рублей за ущерб здоровью. Количество запрашиваемых им денег в качестве компенсации увеличилось до 2,3 млн рублей, сообщает Mash .

Охранник Крокуса Александр Короткий в связи с травмой голеностопа недополучил около 77 тыс. рублей. В связи с этим хочет получить компенсацию за простой, а также моральный ущерб, что и сказал в суде.

Киркоров не признает свою вину. В октябре Короткий отправился в суд, потребовав от артиста 2 млн рублей и принесения публичных извинений. Ему не понравилось, что Киркоров предложил компенсацию в размере 1 млн рублей.

Инцидент произошел в 2023 году. На выступлении Ани Лорак охранники, среди которых был Короткий, остановили Киркорова и сказали подождать, когда тот спускался со сцены с приятелями.

Артист, как говорит секьюрити, толкнул его и отправился дальше. В результате Короткий получил растяжение правого голеностопа.

После инцидента юрист Киркорова говорил, что конфликт закончился. Его, предположительно, удалось решить мирно.

Однако охранник отмечал, что с ним никто на связь не выходил. Тогда Короткий написал заявление в полицию и подал иск в суд.

