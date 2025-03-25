Стресс довел до больничной койки: актер из «Сволочей» попал в реанимацию
Актер из «Сволочей» Буганов попал в реанимацию из-за стресса после потери работы
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35-летнего актера Олега Буганова госпитализировали в реанимацию. Его состояние здоровья резко ухудшилось после потери работы, сообщает Mash.
Самочувствие мужчины резко ухудшилось 21 марта: появились слабость и рвота с кровью. Врачи приняли решение поместить Буганова в реанимацию.
Уже в больнице тот пожаловался, что фактически остался без работы на долге время. Из-за этого у него развилась депрессия.
Артист известен зрителям по своей роли в фильме «Сволочи», также он сыграл в сериалах «Метод Лавровой» и «Погоня за тенью».
Ранее пианиста Сергея Жилина госпитализировали в Москве с резкой болью в животе. Ему провели срочную операцию.