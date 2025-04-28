Столичный суд взыскал с Жанны Агузаровой долг за ЖКХ

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — заявили в зале суда.

Иск к Агузаровой подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Решение о взыскании вынесли 17 апреля.

Ранее Московский суд вынес судебный приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам с известной актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой. Артистка, которая сейчас живет во Франции, также была замечена в распродаже своего гардероба.