Столичный суд взыскал с Жанны Агузаровой долг за ЖКХ
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Московский суд взыскал с бывшей солистки группы «Браво» Жанны Агузаровой долги за коммунальные платежи. Точная сумма не называется, сообщает РИА Новости.
«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — заявили в зале суда.
Иск к Агузаровой подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Решение о взыскании вынесли 17 апреля.
Ранее Московский суд вынес судебный приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам с известной актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой. Артистка, которая сейчас живет во Франции, также была замечена в распродаже своего гардероба.