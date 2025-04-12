Суд взыскал долги по ЖКХ с актрисы Ренаты Литвиновой
Московская инстанция удовлетворила иск газовой компании к Ренате Литвиновой
Фото - © РИА Новости, Григорий Сысоев
Московский суд вынес судебный приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам с известной актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой, сообщили РИА Новости.
Суд взыскал долги по ЖКХ с актрисы Ренаты Литвиновой, указано в решении суда, которое принято по иску газоснабжающей компании.
Точная сумма долга не раскрывается.
Литвинова, которая сейчас живет во Франции, также была замечена в распродаже своего гардероба.
Ранее аналогичные решения выносились в отношении других знаменитостей, включая певицу Земфиру*
Судебные приказы позволяют взыскивать долги в упрощённом порядке
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.