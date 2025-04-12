сегодня в 06:08

Московский суд вынес судебный приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам с известной актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой, сообщили РИА Новости .

Суд взыскал долги по ЖКХ с актрисы Ренаты Литвиновой, указано в решении суда, которое принято по иску газоснабжающей компании.

Точная сумма долга не раскрывается.

Литвинова, которая сейчас живет во Франции, также была замечена в распродаже своего гардероба.

Ранее аналогичные решения выносились в отношении других знаменитостей, включая певицу Земфиру*

Судебные приказы позволяют взыскивать долги в упрощённом порядке

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.