Рената Литвинова из-за финансовых трудностей продает свои вещи за 6,2 млн рублей
Фото - © РИА Новости
Актриса Рената Литвинова столкнулась с финансовыми трудностями во Франции, куда переехала жить, и в итоге приняла решение продать личные вещи за 6 млн 280 тысяч 400 рублей, сообщает Mash.
Изначально Литвинова собиралась продать свои костюмы, пиджаки, юбки и другие предметы личного гардероба за почти 8,5 млн рублей. Но в итоге снизила стоимость каждой вещи из-за отсутствия спроса на ее вещи.
Теперь поклонницы Литвиновой могут купить ее модный гардероб за 6 млн 280 тысяч 400 рублей. На данный момент неизвестно, есть ли хотя бы одна заявка на покупку той или иной вещи.
Ранее в Сети распространилась информация, что сбежавшая из России Литвинова вернулась в Москву. Знаменитость заметили на одной из столичных улиц в декабре 2024 года. Тогда она позировала фотографу.