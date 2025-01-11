Рената Литвинова из-за финансовых трудностей продает свои вещи за 6,2 млн рублей

Актриса Рената Литвинова столкнулась с финансовыми трудностями во Франции, куда переехала жить, и в итоге приняла решение продать личные вещи за 6 млн 280 тысяч 400 рублей, сообщает Mash .

Изначально Литвинова собиралась продать свои костюмы, пиджаки, юбки и другие предметы личного гардероба за почти 8,5 млн рублей. Но в итоге снизила стоимость каждой вещи из-за отсутствия спроса на ее вещи.

Теперь поклонницы Литвиновой могут купить ее модный гардероб за 6 млн 280 тысяч 400 рублей. На данный момент неизвестно, есть ли хотя бы одна заявка на покупку той или иной вещи.

Ранее в Сети распространилась информация, что сбежавшая из России Литвинова вернулась в Москву. Знаменитость заметили на одной из столичных улиц в декабре 2024 года. Тогда она позировала фотографу.