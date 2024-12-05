Сбежавшую из РФ Ренату Литвинову заметили на фотосессии в Москве

Актриса Рената Литвинова почти три года не живет в России. Однако 4 декабря знаменитость заметили в столичном Столешниковом переулке — она позировала перед фотографами, сообщает «СтарХит» .

Судя по всему, Литвинова приехала в Москву ради фотосессии для модного дома, с которым она сотрудничает уже много лет. О своем приезде в Россию актриса никому не сообщала.

Звезда российского кинематографа уже несколько лет постоянно проживает в Париже. В 2010-х она приобрела там квартиру недалеко от Триумфальной арки. В социальных сетях актриса публикует фотографии с прогулок по европейским городам, а также рекламирует концерт, который состоится 13 декабря в Париже.

Во французской столице живет и дочь Литвиновой Ульяна. Она также занимается искусством и всячески помогает в проектах матери. По слухам, актриса покупала недвижимость в Европе для наследницы, чтобы она жила там во время учебы. Однако переехала туда сама Литвинова.

С актрисой покинула Россию и ее подруга Земфира*. Недавно певица обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов.

*Признана иноагентом в России.