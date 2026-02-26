Старшую дочь Галустяна выгоняют из школы в Дубае из-за санкций против отца

Старшую дочь Михаила Галустяна Эстеллу, вынуждают покинуть учебное заведение в Дубае из-за ограничительных мер, введенных в отношении ее отца. В ближайшее время девочка может вернуться в Россию для продолжения учебы, сообщает kp.ru .

Весной 2025 года Галустян сообщил о том, что разводится с женой Викторией, с которой прожил 18 лет. У пары есть две дочери — 15-летняя Эстелла и 14-летняя Элина. Несмотря на расставание супругов, юморист решил продолжать поддерживать свою семью.

«Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Развод — это не конец, а новый этап жизни», — написал тогда Галустян в соцсетях.

В своих публикациях шоумен по-прежнему ласково называет бывшую супругу. Виктория также отмечает, что отец активно участвует в воспитании девочек. Когда в интернете распространилась информация о возможном уходе Галустяна к молодой визажистке, его экс-жена выступила в его поддержку.

Виктория Галустян заявила, что ни о каком предательстве речи не шло — это было обоюдное решение. По ее словам, юморист прекрасный, отзывчивый и честный человек.

Артист продолжает материально поддерживать семью. Младшая дочь Элина получает образование в подмосковной гимназии имени Е.М. Примакова. Старшая дочь Эстелла решила учиться за рубежом — она посещает швейцарскую школу Swiss International Scientific School в Дубае.

Тем не менее в настоящее время Эстелле пришлось столкнуться с последствиями европейских санкций, наложенных на ее отца, и в скором времени она вернется в Россию для продолжения учебы.

Галустян попал под санкции Евросоюза в феврале 2025 года. Шоумен, хотя и был ошеломлен таким решением, отреагировал на него с присущим ему юмором, заявив, что у ЕС уже не осталось идей, на что и кого еще наложить санкции, раз под них стали попадать актеры, деятели культуры, комики и сатирики, несущие людям радость.

