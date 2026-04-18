Опубликованы кадры из супермаркета, где житель Киева взял людей в заложники

Украинские паблики опубликовали видео из киевского супермаркета, в котором вооруженный мужчина взял покупателей в заложники.

На кадрах видно, как мужчина с автоматом куда-то целится, а затем уверенной походной шагает по магазину.

В субботу неизвестный открыл огонь из автомата по прохожим в Киеве. Затем злоумышленник взял в заложники покупателей супермаркета «Велмарт» на Голосеевском проспекте. По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, в результате ЧП погибли два человек, пострадали пятеро, в том числе ребенок.

На месте происшествия работают оперативные службы. К магазину прибыл спецназ и бронетехника, силовики готовятся к штурму здания. Со злоумышленником работают переговорщики.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.