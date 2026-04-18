Маша Распутина после победы в суде отказалась общаться с прежней семьей мужа

Известная певица Маша Распутина после победы в суде за дом заявила, что отказывается общаться с прежней семьей мужа, сообщает «СтарХит» .

Ранее подмосковный суд отменил взыскание компенсации в размере 46,987 млн рублей с супруга певицы Виктора Захарова. Деньги он должен был своей бывшей жене Елене Захаровой за земельные участки. По словам Виктора, фактические отношения с женой были прекращены еще в 1996 году.

«Я очень рада! Честно говоря, была уверена в себе и совершенно спокойна, даже на телевизионной передаче сказала: „Победа будет за мной. Потому что за мной — правда“», — прокомментировала Распутина победу в суде.

Она подчеркнула, что 25 лет обустраивала, реконструировала дом в Подмосковье. Она вложила в недвижимость не менее 80% материальных ресурсов, а также «свою энергию и душу».

Исполнительница хита «Отпустите меня в Гималаи» отметила, что после развода ее Виктор Захаров не бросил прежнюю семью и продолжал помогать по мере возможности. Он оставил бывшей супруге имущество и высылал деньги, одна ей оказалось недостаточно такой поддержки.

«Для меня этих людей больше не существует. Я их стерла ластиком из своей жизни. Он (Захаров-ред.) такого же мнения», — заключила Распутина.

