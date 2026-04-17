Маша Распутина отсудила дом у бывшей жены своего супруга

Суд отменил взыскание компенсации в размере 46,987 млн рублей с супруга певицы Маши Распутиной Виктора Захарова. Деньги он должен был своей бывшей жене Елене Захаровой за земельные участки. Также за супругами останется дом в деревне Таганьково, за который боролась артистка, сообщает ТАСС .

Судебная коллегия изучила дело, выслушала доводы сторон и решила удовлетворить кассационную жалобу Распутиной. Решение Московского областного суда отменили и оставили в силе предыдущее — от 10 марта 2023 года, в котором Захаровой отказали в удовлетворении иска о разделе имущества.

Бывшая супруга просила признать за ней права на одну вторую доли земельных участков и жилого дома в Подмосковье. Захаров обратился со встречным иском, в котором просил расторгнуть брак и разделить имущество, расположенное в Республике Коми. Мужчина отметил, что фактические отношения с женой были прекращены еще в 1996 году.

Ранее стало известно, что Распутину выселяют из собственного дома в Подмосковье. Исполнительница хита «Отпустите меня в Гималаи» обратилась в Верховный суд. По словам певицы, она продала свое имущество и вложила все вырученные средства в ремонт дома в деревне Таганьково Одинцовского округа. Но уже несколько лет на него претендует бывшая жена ее мужа — Виктора Захарова.

