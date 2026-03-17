Известную российскую певицу Машу Распутину выселяют из собственного дома в Подмосковье. Исполнительница хита «Отпустите меня в Гималаи» обратилась в Верховный суд, сообщает 112 .

По словам певицы, она продала свое имущество и вложила все вырученные средства в ремонт дома в деревне Таганьково Одинцовского округа. Но уже несколько лет на него претендует бывшая жена ее мужа — Виктора Захарова.

В 2023 году суд отклонил требования экс-супруги о разделе имущества, но 2 года спустя это решение было отменено. В результате с мужа Распутиной взыскали 70 млн рублей в пользу бывшей жены.

Бывшая жена Захарова, как рассказала Распутина, никогда не работала и жила за его счет. Во время судебных слушаний Захарова и его бывшую супругу признали банкротами. Теперь женщина претендует на жилье Распутиной, считая его слишком роскошным.

Однако певица не желает покидать этот дом. В нем проживает старшая дочь артистки, инвалид второй группы, и Распутина утверждает, что переезд для нее станет настоящей трагедией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.