Стало известно, сколько денег актер Селиванов должен будет платить жене и дочке

Бывшая жена актера и музыканта Владимира Селиванова просит у него 800 тыс. рублей на содержание дочки. 700 тыс. из них — алименты, а 100 тыс. нужны для оплаты дополнительных занятий, которые посещает девочка, сообщает SHOT .

Звезда сериала «Реальные пацаны» и музыкант Владимир Селиванов продолжает судиться с экс-супругой Викторией. Решается, с кем будет жить семилетняя дочь Ева. Мужчина хочет, чтобы она осталась с ним.

Селиванов утверждает, что Виктория шантажирует его. Она требует отправлять материальные средства, использует угрозы — обещает лишить общения с дочкой. Также мужчина считает, что экс-жена манипулирует ребенком.

Виктория с помощью суда планирует официально обязать Селиванова пересылать 25% от общей суммы заработка ей для содержания дочки.

Действующая жена Селиванова, Александра, также подала на алименты. Таким образом она хочет уменьшить размер выплат первой супруге. У Александра и Владимира есть сын. Он появился в апреле 2024 года.