Новая кинозвезда прибегла к «схеме Прилучного» из-за алиментов

Селиванов «отбивается» от алиментов для бывшей жены по «схеме Прилучного»

Актер и исполнитель роли Вована в «Реальных пацанах» Владимир Селиванов воспользовался методом его коллеги Павла Прилучного, чтобы платить меньше алиментов бывшей супруге. Ради этого на «Вована» подала в суд его нынешняя жена Александра Калмыкова, сообщает Starhit.ru .

Цель подобных действий — добиться того, чтобы Селиванов тратил меньше денег на обеспечение дочери от первого брака.

Для этого действующая супруга актера тоже подала на него в суд, потребовав алименты на их общего полугодовалого сына Кирилла. Документ поступил 8 ноября в Щербинский районный суд Москвы.

Если решение по иску будет в пользу Селиванова, то он должен будет перечислять по 1/6 от своих доходов на каждого из детей.

Ранее такую же схему использовал сам Павел Прилучный, посоветовавшись с адвокатами.