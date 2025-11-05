Стало известно, кому достанется имущество Юрия Николаева

Народный артист России Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни. После его смерти квартира в центре Москвы перейдет по наследству жене Элеоноре Александровне, а загородный дом на Истре уже оформлен на племянников, сообщает kp.ru .

Известный телеведущий умер в возрасте 76 лет. Последние годы он жил вместе с женой Элеонорой Александровной, с которой состоял в браке с 1974 года. Пышных праздников Николаев не устраивал, предпочитая отмечать дни рождения в кругу семьи.

У телеведущего было два основных объекта недвижимости: квартира в центре Москвы и загородный дом на Истре. Дом, построенный в начале 1980-х годов, Николаев при жизни переписал на племянников — детей своей сестры, которых он давно перевез в столицу. В доме у супругов Николаевых оставалась собственная часть, где они часто бывали. Рыночная стоимость подобных домов в этом районе составляет от 20 млн рублей.

Квартира на Саввинской набережной, купленная в 2011 году, стала для супругов любимым местом проживания. Ее стоимость оценивается примерно в 120 млн рублей. После смерти Юрия Николаева единственной наследницей квартиры стала его жена Элеонора Александровна. У пары не было собственных детей, но они поддерживали близкие отношения с племянниками. Племянница Ольга пообещала заботиться о вдове телеведущего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.