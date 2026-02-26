Стало известно, где похоронят актрису Наталью Климову

Звезда фильма «Снежная королева» Наталья Климова не дожила до своего 88-летия всего двое суток. Актриса умерла 25 февраля и будет похоронена на территории женского монастыря, сообщает Сайт MK.Ru .

Местом упокоения Климовой станет некрополь муромского Свято-Вознесенского женского монастыря. Эту обитель супруги регулярно посещали и по мере сил поддерживали в годы ее восстановления, все время проживая в Муроме.

Похороны состоятся 27 февраля — в день рождения актрисы. Что стало причиной смерти Климовой, не сообщается.

Климова была замужем за актером Владимиром Заманским, которому 6 февраля 2026 года исполнилось ровно 100 лет. В телепрограмме, посвященной юбилею, артист подчеркивал, что очень рад быть рядом с любимой женщиной.

