Умерла актриса Наталья Климова, сыгравшая Снежную королеву

Она была женой актера Владимира Заманского. Похороны состоятся в ее день рождения — 27 февраля. О причинах смерти не говорилось.

Наталья Климова (в девичестве Малкина) родилась. Окончила Школу-студию МХАТ, где и встретила Заманского, который бал старше на 12 лет. У пары не было детей. Как рассказала актриса, когда она переходила на четвертый курс, а с Заманским не была расписана, то забеременела, но «сделала глупость. Думала будет ребеночек в следующий раз. Но следующего раза не было».

Заманский и Климова поженились в 1962 году. Но был у пары и период разлуки. Актриса начала сниматься в кино, получила главную роль в военной драме. Потом известность пришла после фильмов «Гиперболоид инженера Гарина», «Снежная королева». Из-за внимания поклонников — семейные скандалы. Артистка ушла от Заманского и вышла замуж за Игоря Климова, с которым вскоре развелась, но оставила фамилию.

Затем вернулась к Заманскому. Когда Климова тяжело заболела и ушла из театра, актер последовал за ней. Она приняла крещение и мужа привела к православию. В 1981 году они обвенчались. После чего переехали в Муром.

«Мы живем вдали от греховной суеты и ничего лучшего для себя не желаем», — призналась однажды Климова.

В конце 1990-х супруги купили в Муроме старинный деревянный дом с видом на церковь и на Оку. Там и жили все это время.

