Стало известно, что входит в райдер солиста Modern Talking для концерта в РФ

Солист немецкой группы Modern Talking Томас Андерс рассматривает вариант выступления в России, но чтобы этот концерт состоялся, организаторам по райдеру придется предоставить артисту шесть видов элитного алкоголя и 20 килограммов пищевого льда, сообщает Baza .

Андерс также хочет получить за выступление 35 тысяч евро. В пересчете на рубли по курсу от 16 января 2025 года это более 3,7 млн. В эту сумму не входит оплата визы для посещения России, проживание в пятизвездочном отеле и перелет. Перечисленные расходы организаторам придется оплатить отдельно, а это еще примерно 25 тысяч евро (в рублях более 2,6 млн — ред.).

Солист Modern Talking хочет видеть в своей гримерке шесть видов алкоголя, в том числе шампанское Dom Pérignon, которое в настоящее время в России можно купить в среднем за 60 тысяч рублей за одну бутылку. Кроме шампанского Андерсу нужны водка, джин, импортное пиво и вино.

Закусывать исполнитель хочет сырной и мясной тарелками, а также пиццей, фруктами и конфетами. Какое количество людей немецкий исполнитель планирует угощать в своей гримерке перед концертом, не уточняется.

Ранее стало известно, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова стала принимать заявки на частные и публичные концерты после самоубийства экс-мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. В райдер она включила запрет на фото- и видеосъемку, если они не были предварительно согласованы.