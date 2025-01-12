Седокова начала принимать заявки на корпоративы после смерти Яниса Тиммы

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова начала принимать заявки на выступления, как частные, так и публичные. Певица готова радовать слушателей в течение 40 минут за 1,5 млн рублей минимум, сообщает SHOT .

Заказчику придется заплатить на 10% больше, если он решит произвести безналичный расчет. В своем райдере исполнительница указала несколько необычных условий. Например, в гримерке ей нужен плоский глобус и портрет композитора Юрия Лозы. Единственный пункт, за который организаторов не будут штрафовать, это за отсутствие фото Лозы — данное условие добавлено для проверки внимательности заказчиков.

В гримерке Седоковой в обязательном порядке должен быть элитный алкоголь: по бутылке шампанского Moët & Chandon, коньяка Hennessy (0,5 л) и виски Macallan (0,5 л). Если нужных марок алкоголя в городе, куда приедет Седокова, не будет, организаторы могут заменить их на равнозначные напитки.

За отсутствие визажиста и парикмахера организаторы будут оштрафованы на 150 тысяч рублей, а концерт отменится. Если же кто-то захочет сфотографироваться с Седоковой или нужно будет прорекламировать ее выступление — все это нужно тщательно согласовывать с PR-менеджером звезды. Согласованию также подлежат иные артисты, которые могут выйти на одну сцену с певицей.

Ранее в Сети распространилась информация, что Анна Седокова отменила гастрольный тур на один-два месяца в связи со смертью бывшего мужа Яниса Тиммы. Также близкие погибшего баскетболиста сообщили, что его экс-супруга не оплатила похороны Тиммы, хоть и заявляла публично о компенсации семье всех расходов, связанных с траурной церемонией.