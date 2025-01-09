Анна Седокова отменила гастроли после смерти Яниса Тиммы

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певица Анна Седокова отменила гастроли после смерти своего бывшего мужа Яниса Тиммы, сообщает aif.ru .

Концерты исполнительницы отменены на ближайшие 4 недели, уточнил продюсер. Он напомнил, что латвийский баскетболист Тимма ушел из жизни в декабре.

«Аня была в очень плачевном, я бы сказал, в тяжелом состоянии перед Новым годом. На ближайший месяц-два гастрольный тур у нее отменился», — добавил Дворцов.

Между тем стало известно, что Седокова так и не оплатила похороны своего экс-супруга, хотя обещала это сделать.