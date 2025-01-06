Стал известен гонорар Стивена Сигала за выступление на корпоративе
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Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям, известный актер Стивен Сигал за 200 тыс. евро готов выступить на корпоративе в российской столице. При этом приезд экс-звезды Голливуда на мероприятие должен оставаться в секрете, сообщает Baza.
В райдер артиста входят трансфер, проживание в гостинице и питание, охрана, а также необходимая для выступления профессиональная аппаратура.
Также под запретом любые упоминания в СМИ о предстоящем выступлении Сигала на мероприятии. При этом снимать на телефоны или маленькие фотоаппараты кумира многих россиян разрешается.
Выступление Сигала с ансамблем длится 50 минут. Кроме того, артист может произнести 1-2 поздравительные речи, которые необходимо заранее подготовить.
Выступление отменяется или переносится только при болезни Сигала. При смерти кого-то из членов его семьи организаторам вернут деньги, если с артистом не согласуют новую дату.