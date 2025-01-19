Состояние Василия Ливанова резко ухудшилось из-за инфекции

Ливанов перенес операцию и кому, а теперь у него диагностировали инфекцию. Проблема в том, что она не поддается лечению антибиотиками. Обычно такая устойчивость развивается у людей, которые долго принимали препараты.

Сейчас врачи пытаются подобрать «правильные» антибиотики, которые все же помогут организму Ливанова справиться с болезнью. Актер лечится дома.

В декабре прошлого года Ливанов попал в больницу с закупоркой артерии тромбом. Его экстренно прооперировали. Чтобы восстановить работу сосуда, врачи извлекли сгусток крови, который мешал нормальной работе организма.

До этого Ливанов попадал в больницу в ноябре 2024 года. Тогда у него обнаружили язву желудка с кровотечением. Какое-то время актер находился в отделении реанимации. Когда его состояние улучшилось и больше не вызывало опасений у врачей, был выписан домой.