Солист группы «Сплин» начал продавать имущество за границей

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев испытывает финансовые трудности. В связи с этим он начал продавать зарубежное имущество, но пока сохраняет квартиры в Санкт-Петербурге, об этом сообщает Life.ru .

При этом в октябре 2024 года музыкант продал свой дом в Курортном районе Санкт-Петербурга за примерно 40 миллионов рублей. Но в собственности у артиста остались две квартиры в Северной столице общей стоимостью около 50 миллионов.

В настоящее время Васильев проживает в Испании. Его концертная деятельность за границей складывается не лучшим образом. Выступления проходят преимущественно на небольших площадках и в барах, причем залы часто не заполняются полностью. Это может объяснять решение музыканта продать часть своей недвижимости.

Ранее сообщалось, что группа «Сплин» подала заявку в Роспатент с целью зарегистрировать новый бренд «Ласта и паста». Под этим брендом музыкант сможет продавать одежду и сдавать в аренду музыкальное оборудование, которое уже несколько лет находится в Москве и не приносит доход.